I consigli di Buffett su come proteggersi dall’inflazione (Di mercoledì 4 agosto 2021) I prezzi al consumo stanno aumentando al loro tasso più alto in più di un decennio, alimentando i timori che l’inflazione possa essere pronta a devastare l’economia. Questo ha lasciato molti americani medi a chiedersi cosa significhi per loro. Sebbene alcuni economisti e altri esperti finanziari affermino che l’attuale tasso di inflazione non è nulla Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 4 agosto 2021) I prezzi al consumo stanno aumentando al loro tasso più alto in più di un decennio, alimentando i timori che l’inflazione possa essere pronta a devastare l’economia. Questo ha lasciato molti americani medi a chiedersi cosa significhi per loro. Sebbene alcuni economisti e altri esperti finanziari affermino che l’attuale tasso di inflazione non è nulla

Advertising

doveinvestire1 : Non devi essere un genio degli investimenti per fare molti #soldi in borsa nella tua vita. Segui i consigli di… - doveinvestire1 : Questo consiglio di investimento di #WarrenBuffett ti offrirà con la possibilità quasi garantita di raddoppiare i… -