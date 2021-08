Green pass “fase 2”, spunta ipotesi obbligo per prof (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ore cruciali per il Governo impegnato a mettere nero su bianco nel prossimo decreto nuove, mirate regole e restrizioni per arginare la corsa del virus, in scia alla variante Delta che, purtroppo, ha ridato vigore alla pandemia. Tra le ipotesi sul tavolo dell’esecutivo, l’obbligo del Green pass per il personale scolastico. Al momento ci si muove ancora nel perimetro dei condizionali anche considerando che l’incidenza di vaccinati tra insegnanti e personale è già altissima, dell’85% circa: quattro, invece, le Regioni che registrano un numero consistente di scettici del vaccino tra i prof (Sicilia, Liguria, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ore cruciali per il Governo impegnato a mettere nero su bianco nel prossimo decreto nuove, mirate regole e restrizioni per arginare la corsa del virus, in scia alla variante Delta che, purtroppo, ha ridato vigore alla pandemia. Tra lesul tavolo dell’esecutivo, l’delper il personale scolastico. Al momento ci si muove ancora nel perimetro dei condizionali anche considerando che l’incidenza di vaccinati tra insegnanti e personale è già altissima, dell’85% circa: quattro, invece, le Regioni che registrano un numero consistente di scettici del vaccino tra i(Sicilia, Liguria, ...

