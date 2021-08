Green pass, arriva il nuovo decreto: obbligatorio per i docenti e su navi, aerei e treni. Non per studenti e autobus (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Green pass sarà obbligatorio a scuola e nelle università per insegnanti e professori universitari ma non per gli studenti e in seguito sarà esteso anche ai trasporti nazionali a lunga percorrenza, ossia treni, aerei, navi e traghetti, ma non sui mezzi pubblici locali come autobus e metro. È questo l’orientamento prevalente nel Consiglio dei ministri che domani, giovedì 5 agosto 2021, licenzierà il nuovo decreto Covid. Al vaglio anche l’estensione dell’obbligo della certificazione verde per i lavoratori dei settori della ... Leggi su tpi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilsaràa scuola e nelle università per insegnanti e professori universitari ma non per glie in seguito sarà esteso anche ai trasporti nazionali a lunga percorrenza, ossiae traghetti, ma non sui mezzi pubblici locali comee metro. È questo l’orientamento prevalente nel Consiglio dei ministri che domani, giovedì 5 agosto 2021, licenzierà ilCovid. Al vaglio anche l’estensione dell’obbligo della certificazione verde per i lavoratori dei settori della ...

Advertising

borghi_claudio : Sarebbe bello non essere soli in questa battaglia. Faremo il possibile. 916 emendamenti per boicottare il Green p… - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - borghi_claudio : La Lega presenta 900 emendamenti sul Green pass: 'Quanto quelli M5s sulla giustizia' - MsFly78 : RT @Lorenzo62752880: L’associazione 'Ristoratori Veneto' che comprende quasi 1.500 attività depositerà un ricorso al TAR del Lazio contro i… - Nazione_Empoli : Green Pass, l’app per controllarli è un rebus 'Zero istruzioni: abbiamo assunto un tecnico' -