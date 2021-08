Genoa, Ekuban ha terminato le visite mediche. A breve la firma sul contratto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Caleb Ekuban ha completato le visite di rito questa mattina presso il centro diagnostico Synlab Il Baluardo. L’attaccante, arrivato dal Trabzonspor per circa 2 milioni di euro ed è destinato a prendere il posto di Shomurodov. Il classe 1994 dovrebbe firmare a breve il contratto che lo legherà al Genoa. Foto: Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) Calebha completato ledi rito questa mattina presso il centro diagnostico Synlab Il Baluardo. L’attaccante, arrivato dal Trabzonspor per circa 2 milioni di euro ed è destinato a prendere il posto di Shomurodov. Il classe 1994 dovrebbere ailche lo legherà al. Foto: Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

