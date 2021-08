Foglio di via da Fidenza per il ristoratore "sciamano" (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'uomo lo scorso giugno aveva colpito con una testata il cliente di un centro commerciale dopo un diverbio sull'uso della mascherina Leggi su repubblica (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'uomo lo scorso giugno aveva colpito con una testata il cliente di un centro commerciale dopo un diverbio sull'uso della mascherina

Advertising

parmapress_24 : Aggressione al Fidenza Village, foglio di via per lo “sciamano” - - Felix1675 : @fcin1908it Io a Lukaku farei un monumento, ai Cinesi il foglio di via. Fuori dai coglioni. Trovatevi sto cazzo di… - DomenicoCrea5 : Foglio di via per il ristoratore 'sciamano' no mask: via da Fidenza per tre anni - ReggioPress : Aggressione al Fidenza Village, foglio di via per lo “sciamano” - gianell17256462 : @Palazzo_Chigi @AndreaOrlandosp @mauriziolandini Con 13 settimane di cig Ci compriamo tutta la gkn e li diamo il foglio di via -