Dannati quarti A Tokyo 2020 l' Italia esce dal tabellone di tutti gli sport di squadra

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Stancamente qui ad aspettare un’altra estate di belle speranze, poi arrivano idi finale in tutte le discipline olimpiche die per l’è un tonfo senza precedenti. Tra martedì e mercoledì entrambe le selezioni del volley, quella del beach, del basket e della pallanuoto maschili sono state spazzate via dalle rispettive avversarie (Argentina, Serbia, Qatar, Francia e ancora Serbia), con presupposti differenti e relative attenuanti, ma senza sconti nell’esito. La passione popolare per glidella palla, esaltata solo l’11 luglio a Wembley con la vittoria degli Azzurri del calcio, viene così mortificata ...

Ed in questo senso questi giocatori, almeno per la maggiore, sono. Certo, tra gli esuberi ... Fresco di qualificazione aidi finali d'Euro2020, ha i suoi momenti da Felix Klein dove ...L'importante è che ci porta ai. Immobile 5,5: pochi palloni giocabili, un palo clamoroso e ... Oscurano le linee di passaggio, pressano e corrono come. Anche dopo il doppio svantaggio non ...La squadra di Blengini, c.t. all'addio, sconfitta 3-2 al tie break dopo una partita con pochi alti e molti bassi: è un ciclo che si chiude. A battere gli azzurri un gruppo forte composto da molti gioc ...