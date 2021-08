Cos’è il semestre bianco che terminerà con la fine della presidenza di Sergio Mattarella? (Di mercoledì 4 agosto 2021) La giornata di oggi, martedì 3 agosto, dà il via ad un periodo particolarmente importante per la vita politica del nostro Paese. Da oggi, infatti, comincia il semestre bianco, ovvero gli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In questo periodo di tempo, il Capo dello Stato non può sciogliere le Camere, come chiaramente stabilito dall’articolo 88 della Costituzione. “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse – esplicita l’articolo 88 – Non può ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 4 agosto 2021) La giornata di oggi, martedì 3 agosto, dà il via ad un periodo particolarmente importante per la vita politica del nostro Paese. Da oggi, infatti, comincia il, ovvero gli ultimi sei mesi del mandato del PresidenteRepubblica,. In questo periodo di tempo, il Capo dello Stato non può sciogliere le Camere, come chiaramente stabilito dall’articolo 88Costituzione. “Il PresidenteRepubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse – esplicita l’articolo 88 – Non può ...

Advertising

MaricaGusmitta : Che cos'è il semestre bianco e quali sono i rischi per gli equilibri di potere Sergio Mattarella non potrà più sci… - MaricaGusmitta : RT @PagliariniSte: Che cos'è il semestre bianco e quali sono i rischi per gli equilibri di potere - fam_cristiana : Al via il semestre bianco: cos'è, come funziona, perché se ne parla - Ilsolito_In : Per #Mattarella inizia il #semestrebianco. Cos'è e cosa dice la Costituzione - infoitinterno : Inizia il semestre bianco per Mattarella: cos'è e cosa significa? -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è semestre Semestre bianco, cos'è e quando inizia: cosa cambia per Mattarella Adnkronos