Calciomercato Juventus, assalto a Danilo | Per l'erede beffa al Milan

Nelle ultime ore ha preso quota un interessamento del Bayern Monaco per il terzino brasiliano Danilo. In caso di addio spunta Dalot Cambiamenti in difesa per la Juventus con l'addio…

