Bruschetta con pere e pancetta | Delicata e leggera al punto giusto

Leggi su cityroma

(Di giovedì 5 agosto 2021) Mangiare pratico e veloce è quello che, ognuno di noi, desidera in estate. La voglia di mettersi ai fornelli è poca, ma una buonala mangiamo tutti volentieri. Quella che vi proponiamo per la cena di questa sera è veramente un mix di sapori dolci e salati. Una vera delizia per il palato. Prepariamo, infatti, laconconFOTO Adobe ricettasprintUn ottimo abbinamento agrodolce per deliziare i palati di tutti. Piace sia ai grandi che ai piccini. Vediamo insieme cosa ci occorre e mettiamoci all’opera. Leggi ...