Benevento, due giovani vanno in prestito al Teramo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto In attesa delle cessioni eccellenti, quelle che consentirebbero di smuovere le acque del calciomercato, il Benevento ha annunciato la cessione in prestito dei giovani difensori classe 2000 Francesco Rillo e Marco Cuccurullo, che si trasferiscono al Teramo per disputare il campionato di serie C. Per entrambi si tratta della seconda stagione consecutiva in terza serie. Cuccurulllo, lo scorso anno ha militato nella Cavese mettendo insieme 28 presenze. Rillo, dal suo canto, si è diviso tra Fano e Casertana (7 gettoni con i marchigiani e 15 con i rossoblu). Questo il comunicato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto In attesa delle cessioni eccellenti, quelle che consentirebbero di smuovere le acque del calciomercato, ilha annunciato la cessione indeidifensori classe 2000 Francesco Rillo e Marco Cuccurullo, che si trasferiscono alper disputare il campionato di serie C. Per entrambi si tratta della seconda stagione consecutiva in terza serie. Cuccurulllo, lo scorso anno ha militato nella Cavese mettendo insieme 28 presenze. Rillo, dal suo canto, si è diviso tra Fano e Casertana (7 gettoni con i marchigiani e 15 con i rossoblu). Questo il comunicato ...

