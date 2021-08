Ajax, Onana rifiuta l’Olympique Lione: gli aggiornamenti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ajax, Andrè Onana ha rifiutato il trasferimento all’Olympique Lione: il portiere che piace all’Inter l’ha comunicato al club Il futuro di Andrè Onana non sarà in Ligue 1. Il portiere camerunense ha infatti rifiutato la proposta dell’Olympique Lione, che avrebbe fatto carte false pur di assicurarsi l’estremo difensore in scadenza con l’Ajax. Stando quanto riportato da L’Equipe, il portiere, che piace anche tanto all’Inter per sostituire Samir Handanovic al termine della prossima stagione, avrebbe comunicato di persona la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021), Andrèhato il trasferimento al: il portiere che piace all’Inter l’ha comunicato al club Il futuro di Andrènon sarà in Ligue 1. Il portiere camerunense ha infattito la proposta del, che avrebbe fatto carte false pur di assicurarsi l’estremo difensore in scadenza con l’. Stando quanto riportato da L’Equipe, il portiere, che piace anche tanto all’Inter per sostituire Samir Handanovic al termine della prossima stagione, avrebbe comunicato di persona la ...

