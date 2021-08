Afghanistan. Escalation talebana, ribelli avanzano a Sud controllando già 9 distretti su 10 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Escalation dopo il ritiro delle truppe Usa. Ieri 8 morti in un attentato nella "green zone". Esecuzioni sommarie di soldati prigionieri e giornalisti. Turchia: non accetteremo altri profughi, Usa irresponsabili Leggi su rainews (Di mercoledì 4 agosto 2021)dopo il ritiro delle truppe Usa. Ieri 8 morti in un attentato nella "green zone". Esecuzioni sommarie di soldati prigionieri e giornalisti. Turchia: non accetteremo altri profughi, Usa irresponsabili

Afghanistan. Bambino di 12 anni fustigato brutalmente. Gravi le ferite subite ... "L'UNICEF è profondamente preoccupato per l'escalation di violenze contro bambini in Afghanistan e ...

Afghanistan: Unicef condanna fustigazione di un bambino di 12 anni New York, 04 ago 12:52 - L'Unicef si è detto "profondamente preoccupato per l'escalation di violenze contro bambini in Afghanistan ed è indignato per la notizia di un ragazzo di 12 anni del distretto di Shirin Tagab, nel villaggio di Kohsayyad nella provincia di Faryab, che ha ...

Afghanistan: 80.000 minori sfollati da inizio giugno (ANSA) - ROMA, 03 AGO - Circa 80.000 minori in Afghanistan hanno abbandonato le proprie case dall'inizio di giugno per sfuggire alle violenze che hanno interessato varie parti del Paese ed hanno adess ...

