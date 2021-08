Verstappen | autostima al max | Hamilton? Io sono più veloce

(Di martedì 3 agosto 2021) Solo poche settimane fa, Maxnon avrebbe mai pensato di andare in vacanza con 8 punti di ritardo da Lewis. Dopo la trionfale trasferta in Austria, valsa due vittorie all'olandese, ...

TaroYamada80 : @Mterryf1 Forse lo sta imparando a fare quest'anno, visto che gli servirà. Vediamo se funziona contro uno che ha 4…

Da lepreè diventato cacciatore, una situazione scomoda nella quale però il numero 33 ha ... chi sbaglia paga Mercedes di nuovo davanti Max ha sempre avuto una buona, confermata ...... tignoso, d'immensa consistenza, più un'ottima idea di se stesso e un'che sotto sotto ... dia Hamilton 8° Re d'Inghilterra, Leclerc fa sognare i tifosi e la Ferrari Leclerc: 'Fa ...L'olandese si è detto convinto di essere più veloce di Lewis e per spiegarlo ha preso in esame il divario che c'è tra lui e Perez e quello tra i piloti Mercedes, cronometricamente inferiore a quello t ...ROMA - Max Verstappen non mette in dubbio il proprio talento, dicendosi secondo a nessuno. L'autostima all'olandese non è mai mancata, tanto da affermare con certezza di essere migliore di Hamilton al ...