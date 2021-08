Variante Delta, per l’Ema: “Al momento i dati non indicano il bisogno di una terza dose” (Di martedì 3 agosto 2021) Ormai la Variante Delta imperversa ovunque e, specialmente in Europa, le autorità sanitarie sono tornate ad alzare la guardia. Tuttavia, ha scritto stamane su ‘Politico.eu’ il direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema, Emer Cooke: “La Variante Delta è diventata ciò che tutti speravamo non sarebbe diventata, cioè la Variante di Sars-CoV-2 dominante nel Continente europeo. Ma i vaccini anti-Covid approvati rimangono efficaci. C’è una certa riduzione, ma non è significativa“. Cooke: “Al momento non ci sono dati che indicano il ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 agosto 2021) Ormai laimperversa ovunque e, specialmente in Europa, le autorità sanitarie sono tornate ad alzare la guardia. Tuttavia, ha scritto stamane su ‘Politico.eu’ il direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema, Emer Cooke: “Laè diventata ciò che tutti speravamo non sarebbe diventata, cioè ladi Sars-CoV-2 dominante nel Continente europeo. Ma i vaccini anti-Covid approvati rimangono efficaci. C’è una certa riduzione, ma non è significativa“. Cooke: “Alnon ci sonocheil ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Consob, nel semestre torna fiducia ma incertezza da variante Delta Nel mese di giugno , tuttavia, la diffusione di una nuova variante del virus , denominata Delta , ha alimentato una rinnovata incertezza , anche a fronte degli sviluppi relativi al completamento del ...

Effetto trimestrali sulle Borse europee, Stellantis svetta a Piazza Affari Dopo la buona prima seduta del mese di agosto, le Borse tentano così il rally, cercando di archiviare i timori per il diffondersi della variante Delta del Covid - 19 e i conseguenti segnali di un ...

Variante Delta in declino da 10 giorni: Silvestri risolve l'enigma Virgilio Notizie Vaccino, visita presidente Toti al nuovo Hub di ASL3 alla CULMV a GenoVA “I dati – prosegue Toti – continuano a dirci una sola cosa: le vaccinazioni ci stanno proteggendo da un’ondata molto potente che abbiamo visto salire con una rapidità significativa rispetto al passato ...

Covid in Cina: torna il lockdown in un'area di Wuhan Il capoluogo dell'Hubei ha chiuso l'area di Zhuankou Street, nella zona di sviluppo economico, dove le autorità locali hanno confermato nuovi casi della variante Delta, ritenuta altamente contagiosa.

