Traffico Roma del 03-08-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 agosto 2021) LuceverdeBen ritrovati in redazione Massimo peschi Buon pomeriggio Tornano i rallentamenti e le code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Laurentina e Lanina del raccordo anulare segnaliamo ancora code per lavori sulla via Pontina in direzionelungo l’attraversamento di Pomezia la polizia locale segnala Inoltre difficoltà di transito per un incidente in via Tenuta del Cavaliere all’altezza di via di lunghezza in città c’è pocoricordiamo che ai Parioli per lavori è chiusa alfino alle 17 via Gramsci da viale Bruno Buozzi a Piazzale Churchill il ...