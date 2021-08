Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip: l’indiscrezione sulla presunta scelta di Signorini che fa discutere (Di martedì 3 agosto 2021) Lo abbiamo conosciuto come Tommaso di Temptation Island, il suo nome è Tommaso Eletti e potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip. Questa l’indiscrezione bomba sulla prossima edizione che, si può dire, è tutt’altro che esaltante. Tommaso, che come esperienza vip vanta solo la recentissima e velocissima esperienza a Temptation Island, è ricordato per essere il baby fidanzato che di giovane aveva solo l’età biologica. Tommaso Eletti sbarca al Grande ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 agosto 2021) Lo abbiamo conosciuto comedi Temptation Island, il suo nome èe potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti delVip. Questabombaprossima edizione che, si può dire, è tutt’altro che esaltante., che come esperienza vip vanta solo la recentissima e velocissima esperienza a Temptation Island, è ricordato per essere il baby fidanzato che di giovane aveva solo l’età biologica.sbarca al...

Advertising

ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip: Tommaso Eletti potrebbe varcare la porta rossa (Rumors) - wineglass__ : ma anche volendo vederlo come posso ignorare Soleil e Tommaso Toxic Eletti? - isticazzu1 : @dobrevsunicorns Oddio TOMMASO ELETTI? in che senso, no non sto capendo - itsmc17 : RT @idealizzodal97: un personaggio come Tommaso Eletti di TI anche al grande fratello non posso tollerarlo, una persona così per i discorsi… - idealizzodal97 : un personaggio come Tommaso Eletti di TI anche al grande fratello non posso tollerarlo, una persona così per i disc… -