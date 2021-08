Semestre bianco | cosa può fare il presidente Mattarella?

Advertising

Agenzia_Ansa : Scatta domani il semestre bianco, gli ultimi sei mesi del presidente della Repubblica. Mattarella non può scioglier… - Linkiesta : Il momento magico italiano fa sperare che Mattarella si conceda un secondo mandato Il Capo dello Stato sembra infl… - mrnricho : Da oggi inizia il semestre bianco e quindi un periodo molto delicato. Il pericolo di crisi di governo aumenta. - LPincia : RT @barbarab1974: Mattarella e il semestre bianco. Tranquilli, Non si notano le differenze rispetto a prima - GibelliniPaolo : RT @boni_castellane: Cossiga fu l'unico a dimostrare vero senso dello stato dimettendosi all'inizio del semestre bianco. -

Parte l'assedio a SuperMario: inizia ile Draghi finisce all'angoloDa oggi e fino a febbraio il presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere. Un test per la tenuta della maggioranza di ANDREA BONZIDurante il semestre bianco il Capo dello Stato non può sciogliere le Camere. Ha comunque, tra gli altri, il potere di firmare leggi e decreti.Oggi per Sergio Mattarella inizia il semestre bianco: gli ultimi 6 mesi del suo mandato presidenziale. Il Capo dello Stato è ormai giunto alla fase finale dei 7 anni alla guida della nazione e nelle p ...