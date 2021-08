Se ti è uscito il messaggio che la tua frequenza è limitata su Instagram, non devi preoccuparti (Di martedì 3 agosto 2021) Nella serata di ieri, per circa un paio d’ore, si è assistito all’ennesimo Instagram down dell’anno. Un vero problema per diversi utenti, che non hanno potuto utilizzare l’applicazione e che, anzi, sono andati letteralmente in panico, visto il messaggio che compariva sulla piattaforma. Nella schermata iniziale, infatti, si leggevano queste parole: «Limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni su Instagram per proteggere la nostra community. Comunicaci se ritieni che abbiamo commesso un errore». LEGGI ANCHE > Cosa ha davvero detto il Washington Post su Jacobs Instagram down, il ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 3 agosto 2021) Nella serata di ieri, per circa un paio d’ore, si è assistito all’ennesimodown dell’anno. Un vero problema per diversi utenti, che non hanno potuto utilizzare l’applicazione e che, anzi, sono andati letteralmente in panico, visto ilche compariva sulla piattaforma. Nella schermata iniziale, infatti, si leggevano queste parole: «Limitiamo lacon cui puoi eseguire determinate azioni super proteggere la nostra community. Comunicaci se ritieni che abbiamo commesso un errore». LEGGI ANCHE > Cosa ha davvero detto il Washington Post su Jacobsdown, il ...

