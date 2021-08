Regione e atenei alleati per 10 progetti contro il covid (Di martedì 3 agosto 2021) Sono stati finanziati dalla Regione con oltre 6 milioni e mezzo di euro per il potenziamento dei laboratori pubblici e per la ricerca Leggi su lastampa (Di martedì 3 agosto 2021) Sono stati finanziati dallacon oltre 6 milioni e mezzo di euro per il potenziamento dei laboratori pubblici e per la ricerca

Advertising

ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Le università di Milano come hub per vaccinare gli studenti: la proposta degli atenei alla Regione - rep_milano : Le università di Milano come hub per vaccinare gli studenti: la proposta degli atenei alla Regione… - discoradioIT : Le università di #Milano come hub per vaccinare gli #studenti: la proposta degli atenei alla Regione #Lombardia. Co… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Le università di Milano come hub per vaccinare gli studenti: la proposta degli atenei alla Regione - angiuoniluigi : RT @repubblica: Le università di Milano come hub per vaccinare gli studenti: la proposta degli atenei alla Regione -