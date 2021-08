Raffaella Carrà e Mina, epico litigio? Tutta la verità (Di martedì 3 agosto 2021) Raffaella Carrà è stata un’amata showgirl e ancora oggi fa discutere, quell’amicizia con Mina: ecco cosa facevano insieme R. Carrà, Fonte foto: GettyImagesRaffaella Carrà è stata un’iconica soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva e grazie alla sua incredibile bravura ha incantato ed influenzato intere generazioni nel corso della sua carriera. Qualche anno fa, la Carrà è stata intervistata da Paolo Bonolis durante una messa in onda de ‘Il senso della vita‘ ed ha parlato di sé, dei suoi incontri, della sua carriera ed anche delle ... Leggi su chenews (Di martedì 3 agosto 2021)è stata un’amata showgirl e ancora oggi fa discutere, quell’amicizia con: ecco cosa facevano insieme R., Fonte foto: GettyImagesè stata un’iconica soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva e grazie alla sua incredibile bravura ha incantato ed influenzato intere generazioni nel corso della sua carriera. Qualche anno fa, laè stata intervistata da Paolo Bonolis durante una messa in onda de ‘Il senso della vita‘ ed ha parlato di sé, dei suoi incontri, della sua carriera ed anche delle ...

Advertising

_Techetechete : Di Gino Landi la regia di “Ma che sera”: il programma del 1978 in cui Raffaella Carrà per la prima volta a colori c… - RaiCultura : Mina, Raffaella Carrà e Monica Vitta in un omaggio buffo al café chantant nella trasmissione del 1974 'Milleluci'.… - Caraqueno72 : RT @MASSolid1: Paolo Bonolis Raffaella Carrà Milva Franco Battiato Carla Fracci Albano Carrisi #NessunaCorrelazione - Marisab79879802 : RT @laperlaneranera: Persone famose morte nel 2021? ?????????????? ROBERTO CALASSO LIBERO DE RIENZO RAFFAELLA CARRÀ JOHN McAFEE GUGLIELMO EPIFANI… - Giullina_pa : RT @StefanoGuerrera: io sono ancora fermo a Raffaella Carrà scusate -