Perchè Pfizer e Moderna hanno aumentato il prezzo dei vaccini? (Di martedì 3 agosto 2021) Lo ha rivelato il Financial Times raccogliendo la voce di un funzionario che sta partecipando ai negoziati L’indiscrezione rivelata dal Financial Times farà sicuramente discutere nei prossimi giorni. Il quotidiano inglese ha infatti rivelato che Pfizer e Moderna sono in procinto di aumentare i prezzi sui vaccini Covid. Una situazione che non può che destare L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 3 agosto 2021) Lo ha rivelato il Financial Times raccogliendo la voce di un funzionario che sta partecipando ai negoziati L’indiscrezione rivelata dal Financial Times farà sicuramente discutere nei prossimi giorni. Il quotidiano inglese ha infatti rivelato chesono in procinto di aumentare i prezzi suiCovid. Una situazione che non può che destare L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

AngeloSantoro : Venerdì mio figlio 15enne farà la seconda dose di Pfizer. Spero che i sindacati della scuola non siano così codardi… - ladyonorato : Gli Stati acquirenti hanno manlevato #pfizer da OGNI RESPONSABILITÀ per danni di qualunque genere derivanti dalla s… - ladyonorato : Thread per giuristi o chi ne capisce di contratti... il contratto di fornitura di #Pfizer con le clausole più vessa… - giovcusumano : RT @Reale_Scenari: #3agosto Pfizer rischia di diventare il principale alleato del virus. Lo scrive oggi @andcapocci su @ilmanifesto Perché… - macaruzzo : RT @Reale_Scenari: #3agosto Pfizer rischia di diventare il principale alleato del virus. Lo scrive oggi @andcapocci su @ilmanifesto Perché… -