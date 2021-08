Nuoto di fondo | orario Rachele Bruni Olimpiadi | appuntamento in tarda serata in Italia! In Giappone saranno le 6 30…

(Di martedì 3 agosto 2021) Comincia il programma deldialledi Tokyo. Si parte con la 10 km femminile e l’Italia si gioca subitoo una carta molto importante. Infatti al via ci sarà, che cerca di ripetere il podio ottenuto cinque anni fa a Rio 2016 con una meravigliosa medaglia di bronzo. La 10 km femminile partirà nelle prime ore della mattinatase, con la partenza che è stata fissata alle 6.30 locali. In Italiale 23.40 di oggi e quindi sarà una lunga nottata per seguire le gesta olimpiche die ...

... Gaia Sabbatini 12.30ARTISTICO - Coppie, free routine: Linda Cerruti e Costanza Ferro 15.00 BEACH VOLLEY - Quarti di finale maschili: Nicolai/Lupo vs Cherif/Ahmed 23.30DI- 10 km ...Alle 23:30 andranno in scena Paltrinieri e Sanzullo neldi. Italiani in gara il 4 agosto 00.30 GOLF " Torneo femminile, primo giro: Giulia Molinaro , Lucrezia Colombotto Rosso 02.00 ...Comincia il programma del nuoto di fondo alle Olimpiadi di Tokyo. Si parte con la 10 km femminile e l'Italia si gioca subitoo una carta molto importante. Infatti al via ci sarà Rachele Bruni, che cerc ...Olimpiadi Tokyo 2021, la diretta tv e streaming degli eventi di domani, 4 agosto: Italia impegnata nei 10 km di fondo con Rachele Bruni. Pista maschile per la ...