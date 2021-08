Morto Antonio Pennacchi, lo scrittore Premio Strega con “Canale Mussolini” si è spento a 71 anni (Di martedì 3 agosto 2021) Morto all’età di 71 anni lo scrittore Antonio Pennacchi, autore del libro Canale Mussolini, titolo finalista al Premio Campiello con cui vinse il Premio Strega nel 2010. La sua firma anche su altri romanzi tra cui Il fasciocomunista: Vita scriteriata di Accio Benassi, da cui nel 2007 è stato tratto il film di Daniele Luchetti Mio fratello è figlio unico. Il decesso sarebbe avvenuto a seguito di un malore nella sua abitazione di Latina. Morto Antonio Pennacchi, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 agosto 2021)all’età di 71lo, autore del libro, titolo finalista alCampiello con cui vinse ilnel 2010. La sua firma anche su altri romanzi tra cui Il fasciocomunista: Vita scriteriata di Accio Benassi, da cui nel 2007 è stato tratto il film di Daniele Luchetti Mio fratello è figlio unico. Il decesso sarebbe avvenuto a seguito di un malore nella sua abitazione di Latina., ...

Agenzia_Ansa : FLASH I E' morto lo scrittore Antonio Pennacchi #ANSA - repubblica : E' morto lo scrittore Antonio Pennacchi - HuffPostItalia : Antonio Pennacchi è morto. Lo scrittore aveva 71 anni - MariaTe91907254 : RT @Apndp: È morto Antonio #Pennacchi. Un lucido irregolare. 'Nessun Dio ci salverà?' 'Io penso che se ci salveremo, lo faremo su questa te… - PazzoPerDomani : RT @DomaniGiornale: È morto lo scrittore Antonio #Pennacchi: in questo articolo, aveva spiegato come dietro a libri come #CanaleMussolini c… -