Monete rare | hai usato un 2€ così? Hai perso un tesoretto

Leggi su consumatore

(Di martedì 3 agosto 2021) Controlla subito in tasca: se hai ancora una moneta da 2€ del genere, non utilizzarla assolutamente. Piuttosto puoi farti un bel regalo La moneta da 2€, quella in genere più amata dagli italiani per dimensione ed efficacia in sede di acquisto, è anche quella che più spesso può riservare piacevolissime sorprese. Perché tra gli attuali L'articolo proviene da Consumatore.com.