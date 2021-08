Mango lancia la prima collezione di intimo e costumi per donne che hanno subito una mastectomia (Di martedì 3 agosto 2021) Accanto alle donne. Sono molti i brand di moda, che sia prêt-à-porter che low cost, che comunicano al mondo questa volontà. Pochi quelli che fanno davvero qualcosa, soprattutto a livello di prodotto. Tra questi ultimi c’è Mango, catena di abbigliamento ‘media fascia’ che ha realizzato una collezione di lingerie e costumi da bagno per donne che hanno subito una mastectomia e hanno quindi un solo seno o una protesi. Sentirsi a proprio agio in un corpo nuovo, un altro corpo, passa anche attraverso la possibilità di vestirsi e valorizzarsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Accanto alle. Sono molti i brand di moda, che sia prêt-à-porter che low cost, che comunicano al mondo questa volontà. Pochi quelli che fanno davvero qualcosa, soprattutto a livello di prodotto. Tra questi ultimi c’è, catena di abbigliamento ‘media fascia’ che ha realizzato unadi lingerie eda bagno percheunaquindi un solo seno o una protesi. Sentirsi a proprio agio in un corpo nuovo, un altro corpo, passa anche attraverso la possibilità di vestirsi e valorizzarsi ...

