L’incredibile video realizzato da una band grazie ad una Tesla e la sua funzione “Sentinella” (Di martedì 3 agosto 2021) A volte, basta veramente poco per essere originali. Un videoclip girato con la funzione Sentinella di Tesla può diventare il top. Sentry Mode TeslaDa titolo, qualcuno potrebbe pensare di aver compreso male i fatti. Invece, è proprio così. Una band musicale tedesca ha utilizzato le telecamere di Tesla per girare un videoclip. Tutto grazie alla modalità Sentinella. Per i meno informati, come spiegato dall’azienda: La Modalità Sentinella è una funzione che permette di ... Leggi su computermagazine (Di martedì 3 agosto 2021) A volte, basta veramente poco per essere originali. Unclip girato con ladipuò diventare il top. Sentry ModeDa titolo, qualcuno potrebbe pensare di aver compreso male i fatti. Invece, è proprio così. Unamusicale tedesca ha utilizzato le telecamere diper girare unclip. Tuttoalla modalità. Per i meno informati, come spiegato dall’azienda: La Modalitàè unache permette di ...

Advertising

christianrocca : L’incredibile video come se fosse antani di Giuseppe Conte - ricatti88 : RT @tempoweb: L'ironia social: #Jacobs? Un dilettante rispetto al campione della fuga in #pandemia #100metri #corsa #lockdown #3agosto #ilt… - infoitsport : Jacobs vince l’oro: l’incredibile reazione dei telecronisti spagnoli (VIDEO) - _Sport_Calcio_ : RT @ItaliaTeam_it: ????? L’incredibile Greg, campione olimpico, mondiale ed europeo, apre i cassetti più personali e mette nel mirino #Tokyo… - Dadinoshibari : RT @tempoweb: L'ironia social: #Jacobs? Un dilettante rispetto al campione della fuga in #pandemia #100metri #corsa #lockdown #3agosto #ilt… -

Ultime Notizie dalla rete : L’incredibile video L’incredibile video come se fosse antani di Giuseppe Conte Linkiesta.it