L’azione coordinata dietro lo shitstorm #ConteServoDelSistema su Twitter (Di martedì 3 agosto 2021) Ormai è noto che esistono gruppi che agiscono in maniera coordinata sui social sfruttando meccanismi come quello degli hashtag per manipolare l’opinione pubblica. Ci sono i mattonisti, per nominare uno dei meglio coordinati, che nascono in Usa da uno spunto di Trump e si sono diffusi nel mondo riconoscendosi tra loro per la presenza di un mattone nel nickname. Lo scopo, in quel caso, è quello di prendersi gioco di determinate categorie afferenti alla sfera della sinistra. L’attacco a Giuseppe Conte che utilizza lo stesso metodo tramite l’hashtag #ConteServoDelSistema è stato ripreso da un articolo del Giornale che parla di bufera con 50mila tweet «degli ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 3 agosto 2021) Ormai è noto che esistono gruppi che agiscono in manierasui social sfruttando meccanismi come quello degli hashtag per manipolare l’opinione pubblica. Ci sono i mattonisti, per nominare uno dei meglio coordinati, che nascono in Usa da uno spunto di Trump e si sono diffusi nel mondo riconoscendosi tra loro per la presenza di un mattone nel nickname. Lo scopo, in quel caso, è quello di prendersi gioco di determinate categorie afferenti alla sfera della sinistra. L’attacco a Giuseppe Conte che utilizza lo stesso metodo tramite l’hashtagè stato ripreso da un articolo del Giornale che parla di bufera con 50mila tweet «degli ...

Advertising

ABosurgi : RT @giornalettismo: Non sono 'utenti social' qualsiasi quelli contro #Conte ma account che puntano allo #shitstorm per pilotare l'opinione… - giornalettismo : Non sono 'utenti social' qualsiasi quelli contro #Conte ma account che puntano allo #shitstorm per pilotare l'opini… - cristinascappa : L' #hackeraggio al sistema prenotazioni vaccini di #Regionelazio sembra aver compromesso anche il sito del CUP. L''… - piapinuccia50 : RT @Aljangelo: @A_NMorelli Come disse Alleanza contro la povertà 'è stato un errore trasferire la presa in carico dei beneficiari dai comun… - Aljangelo : @A_NMorelli Come disse Alleanza contro la povertà 'è stato un errore trasferire la presa in carico dei beneficiari… -

Ultime Notizie dalla rete : L’azione coordinata G20, la cultura entra in modo permanente nel summit Il Sole 24 ORE