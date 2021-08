Il dato comune di tre crisi mondiali (Di martedì 3 agosto 2021) Il clima, la sorveglianza e la pandemia dovrebbero essere ambiti in cui le democrazie fanno la differenza. Per il momento risalta ciò che le accomuna: la sfiducia crescente nei confronti delle scelte politiche. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 3 agosto 2021) Il clima, la sorveglianza e la pandemia dovrebbero essere ambiti in cui le democrazie fanno la differenza. Per il momento risalta ciò che le accomuna: la sfiducia crescente nei confronti delle scelte politiche. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : dato comune Il dato comune di tre crisi mondiali Nel flusso d'informazioni che caratterizza questa estate esistono tre crisi che vengono trattate separatamente, "in silo", secondo l'espressione tecnica corrente. Eppure queste crisi hanno in comune un elemento fondamentale: sono legate, direttamente o indirettamente, alle scelte umane. Non devono nulla alla fatalità, e ancor meno al caso. Le tre crisi di portata mondiale sono il ...

Pandemia sociale. Il 'Fondo del Papa' ha aiutato 2.500 esclusi romani ... domiciliati nel Comune di Roma; con entrate non superiori 600 euro mensili (aumentate di 100 euro ... Un altro dato preoccupante. Per quanto riguarda la nazionalità oltre al 52% di italiani seguiti da ...

Melzo non è ancora Covid free La pandemia da Covid-19 non è ancora terminata e il numero dei contagiati dalla variante Delta in alcuni Comuni della Martesana è in leggera ripresa, come sta avvenendo anche a livello regionale e naz ...

