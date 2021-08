Green pass | sindacati | non sia l’arma per licenziare Incontro con Draghi

Advertising

Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - borghi_claudio : Lo spin quotidiano pro green pass del Corriere è rivoltante - Corriere : Treviso, «Io leghista, intubato per 63 giorni, dico che sul green pass dobbiamo dire sì» - MariaLu91149151 : RT @07Emmedi: Secondo Confesercenti l'introduzione del Green pass provocherà un crollo di fatturato di 1,5 miliardi nel solo mese di agosto… - ninacs81 : RT @Lorenzo62752880: Il Belgio dice NO al green pass! Così il primo ministro Alexander de Croo, 'Non possiamo organizzare le nostre vite… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

LA NAZIONE

Il governo Draghi si prepara a licenziare entro giovedì il nuovo decreto anti - Covid che conterrà le misure per ilobbligatorio su treni e aerei. Ma sul tavolo dell'esecutivo ci sono due problemi: il lavoro e la scuola. Ieri Mario Draghi ha incontrato i sindacati per chiedere un parere su come ...Mutatis mutandis, la medesima impostazione e attuazione del verbo no - vax e no -, che, per esempio si appropria di frasi del prof. Anthony Fauci per sostenere che la vaccinazione è ...Ancora poche ore e poi, per potersi sedere al chiuso in un bar o al ristorante, assistere a uno spettacolo di teatro, visitare un museo, vedere un film in una sala cinematografica, andare in piscina o ...«Il diritto alla salute e al lavoro bisogna intervenire con grande delicatezza. L'unico paese dove è prevista obbligatorietà dei vaccini è Arabia Saudita...», dice il segretario della Uil Pierpaolo Bo ...