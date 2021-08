“Con quella cifra ci comprava una macchina” Moser a Ibiza con Cecilia Rodriguez mostra lo scontrino del locale. Il prezzo folle (Di martedì 3 agosto 2021) Estato tempo di ferie, vacanze e follie, e i vip non possono certo esimersi di mostrare le loro imprese e i loro divertimenti sui social, consapevoli comunque di potersi attirare una valanga di critiche tra i commenti. La coppia composta da Ignazio Moser, reduce dall’ultima edizione dell’Isola dei famosi, e da Cecilia Rodriguez, sorella della più famosa neomamma Belen , si trovano manco a dirlo a Ibiza, che in questo periodo deve essere piena di italiani a quanto sembra, come fosse, assieme a Dubai, l’unico posto in cui è possibile passare le ferie. Ma loro sono vip, vai a capire, mica come noi ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 3 agosto 2021) Estato tempo di ferie, vacanze e follie, e i vip non possono certo esimersi dire le loro imprese e i loro divertimenti sui social, consapevoli comunque di potersi attirare una valanga di critiche tra i commenti. La coppia composta da Ignazio, reduce dall’ultima edizione dell’Isola dei famosi, e da, sorella della più famosa neomamma Belen , si trovano manco a dirlo a, che in questo periodo deve essere piena di italiani a quanto sembra, come fosse, assieme a Dubai, l’unico posto in cui è possibile passare le ferie. Ma loro sono vip, vai a capire, mica come noi ...

Ultime Notizie dalla rete : Con quella Hacker Regione Lazio, D'Amato: 'Entro 72 ore riprendono prenotazioni vaccino' 'Entro 72 ore verranno ripristinate le funzionalità per le nuove prenotazioni di vaccino , con le medesime modalità di prima. È in corso una trasmigrazione e la deadline è quella delle 72 ore'. Lo ha detto a Sky TG24 Alessio D'Amato, assessore alla Sanita della Regione Lazio, parlando degli ...

Cadavere su una sdraio in un parcheggio, il giallo di Francesco Cioffi: 'Ferite su tutto il corpo' Il 63 sarebbe dovuto andare con la moglie a una festa quella sera. Aveva due figli. La famiglia non crede all'ipotesi del malore.

