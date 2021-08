Come sarebbe potuto essere Android per feature phoneHDblog.it (Di martedì 3 agosto 2021) Google ci aveva lavorato qualche anno fa, ma in ultimo decise di cancellare il progetto quando il primo telefono era a un passo dall’ufficializzazione. Da poco è emerso un lungo video che lo illustra…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 3 agosto 2021) Google ci aveva lavorato qualche anno fa, ma in ultimo decise di cancellare il progetto quando il primo telefono era a un passo dall’ufficializzazione. Da poco è emerso un lungo video che lo illustra…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

LauraGaravini : #DdlZan sarebbe potuto andare in aula domani,votandolo blindato con accordo politico.Come chiesto da @italiaviva.Ma… - adelphiedizioni : Grazie, da parte di tutta la casa editrice, per gli innumerevoli messaggi di vicinanza e affetto. Ci sarebbe molto… - borghi_claudio : @CaloreGiacomo Se ci fosse stato un palco come nelle usuali manifestazioni ad occupare un lembo della piazza sarebb… - salv12342 : @Bett_Calcaterra Si ma se si riuscisse a venderlo sui 130 la cosa sarebbe diversa. I 30mln andrebbero per i rinnovi… - fioredipervinca : ogni tanto ci penso al mio sogno perduto e mi chiedo come sarebbe averlo realizzato quindi rifletto su come starei… -