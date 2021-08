(Di martedì 3 agosto 2021) Nel corso della notte, unoriginario del Pakistan è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di, con l’accusa di rapina impropria. L’uomo, appropriandosi di undi un’azienda hailche hato di. La rapina L’uomo si è introdotto in un’azienda tipografica die si è impossessato di unaziendale. Neltivo di guadagnarsi la fuga, haildell’area che nel frattempo era intervenuto per ...

Choc a Pomezia, 32enne ruba un furgone: il custode tenta di fermarlo e viene investito

Il Corriere della Città

