Camion con candeggina si ribalta in A4

Un Camion che trasportava candeggina si è ribaltato lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Brescia centro e Brescia ovest in direzione Milano. Non si registrano feriti gravi. Da valutare però l'...

