Cade in moto sul Passo Gavia, 47enne trasportata al Morelli in codice rosso (Di martedì 3 agosto 2021) Brutto incidente oggi sulla strada del Passo del Gavia: dopo aver 'scollinato' il Passo, quando già si trovava da circa 5 chilometri nel territorio della provincia di Brescia, una donna 47enne che ... Leggi su sondriotoday (Di martedì 3 agosto 2021) Brutto incidente oggi sulla strada deldel: dopo aver 'scollinato' il, quando già si trovava da circa 5 chilometri nel territorio della provincia di Brescia, una donnache ...

Advertising

YouTvrs : Cade dalla #Moto per evitare lo scontro con il tir: giovane a Torrette - - LuinoNotizie : Cade in moto a Bisuschio, 60enne trasportato in pronto soccorso - IlNuovoTorrazzo : Chieve - Cade dalla moto, 63enne in ospedale - CronacheMc : Servizio aggiornato - L'incidente intorno alle 17 nei pressi dello svincolo Tolentino Sud in contrada Pianibianchi… - CronacheMc : L'incidente intorno alle 17 nei pressi dello svincolo Tolentino Sud in contrada Pianibianchi -

Ultime Notizie dalla rete : Cade moto Cade in moto sul Passo Gavia, 47enne trasportata al Morelli in codice rosso Alla scena ha assistito il compagno della donna che stava percorrendo a sua volta il Passo del Gavia a bordo di un'altra moto ed è stato lui stesso ad allertare i soccorsi. Sul posto sono giunti i ...

Cade in moto a Sangiano, 19enne trasportato all'ospedale di Cittiglio Fortunatamente, però, la moto non ha coinvolto altri mezzi e per il giovane che viaggiava sul mezzo niente di grave . Sul posto, però, sono intervenuti gli operatori del 118, con un'ambulanza della ...

Cade in moto sul Passo Gavia, 47enne trasportata al Morelli in codice rosso SondrioToday Cade dalla moto per evitare lo scontro con il tir: giovane a Torrette Paura lungo la Statale Grave incidente a Porto d’Ascoli. Un giovane di 20 anni viaggiava con la sua moto lungo la Statale in direzione sud, quando per evitare un tir che svoltava verso la zona Agraria ...

Cade in un dirupo e batte la testa, 21enne salvato dai Carabinieri Il giovane, che ha riportato a prima vista contusioni ed escoriazioni, è stato subito medicato sul posto per le prime cure del caso e poi elitrasportato in codice giallo a Messina L'articolo Cade in u ...

Alla scena ha assistito il compagno della donna che stava percorrendo a sua volta il Passo del Gavia a bordo di un'altraed è stato lui stesso ad allertare i soccorsi. Sul posto sono giunti i ...Fortunatamente, però, lanon ha coinvolto altri mezzi e per il giovane che viaggiava sul mezzo niente di grave . Sul posto, però, sono intervenuti gli operatori del 118, con un'ambulanza della ...Paura lungo la Statale Grave incidente a Porto d’Ascoli. Un giovane di 20 anni viaggiava con la sua moto lungo la Statale in direzione sud, quando per evitare un tir che svoltava verso la zona Agraria ...Il giovane, che ha riportato a prima vista contusioni ed escoriazioni, è stato subito medicato sul posto per le prime cure del caso e poi elitrasportato in codice giallo a Messina L'articolo Cade in u ...