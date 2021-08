Attacco hacker alla Regione Lazio, Lamorgese al Copasir: «Agire con urgenza e alzare il livello di sicurezza, il fenomeno è in crescita» (Di martedì 3 agosto 2021) Sull’Attacco hacker che ha colpito la Regione Lazio è intervenuta la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese che oggi, 3 agosto, è stata ascoltata al Copasir. Il fulcro della questione è stato ovviamente il grave Attacco cibernetico al sito della Regione Lazio e, in particolare, l’attività della Polizia postale nell’opera di contrasto dell’attività criminale, oltre che le modalità di Attacco e i suoi principali obiettivi. La ministra ha illustrato la «recrudescenza del fenomeno, che negli ultimi mesi è in ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Sull’che ha colpito laè intervenuta la ministra dell’Interno Lucianache oggi, 3 agosto, è stata ascoltata al. Il fulcro della questione è stato ovviamente il gravecibernetico al sito dellae, in particolare, l’attività della Polizia postale nell’opera di contrasto dell’attività criminale, oltre che le modalità die i suoi principali obiettivi. La ministra ha illustrato la «recrudescenza del, che negli ultimi mesi è in ...

VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - BentivogliMarco : le fesserie scritte sull attacco hacker alla #RegioneLazio superano i 100 petabyte. - fattoquotidiano : Attacco hacker Regione Lazio, in pericolo i dati del 70% degli abitanti: ci sono anche quelli di Mattarella e Dragh… - misuracolma : @Gianmar26145917 Ma infatti quale attacco Hacker... È un Ransomware stile Cryptolocker, e chi lavora nell'informati… - simogru : @AhiMaria1 Ogni volta che fa la figura del piffero, ha avuto un attacco hacker....... quello lì..... non è in grado… -