ATP Washington: Seppi vince il primo set e poi cede ad Auger-Aliassime (Di mercoledì 4 agosto 2021) Riesce a strappare solo il primo set Andreas Seppi, che subisce la rimonta di un Felix Auger-Aliassime che, a quasi un mese di distanza dai quarti di Wimbledon giocati contro Berrettini, si ritrova davanti un tennista italiano. Il canadese, che gioca un gran tennis nel secondo e terzo parziale, raggiunge per la seconda volta in carriera gli ottavi del Citi Open. Seppi fantastico nel primo set, poi Auger-Aliassime ingrana Un inizio super per Andreas Seppi, che dopo aver dato l'impressione (come spesso gli è capitato) di faticare in ...

