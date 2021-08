AMICI: RAIMONDO TODARO NUOVO PROF DI BALLO (Di martedì 3 agosto 2021) Pochi giorni fa RAIMONDO TODARO ha annunciato l’addio a Ballando con le Stelle. Nel frattempo, si sono aperte varie ipotesi su quale possa essere il suo futuro televisivo, una tra tutte la partecipazione come PROF di AMICI, la quale sembra prendere luce nelle ultime ore.Secondo il portale Dagospia, RAIMONDO TODARO sarà PROF della nuova edizione di AMICI, in partenza il prossimo 18 settembre alle 14:10 su Canale5. Varie le novità del talent, infatti oltre alla presenza del ballerino siciliano, ritroveremo confermato il resto dei ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 3 agosto 2021) Pochi giorni faha annunciato l’addio a Ballando con le Stelle. Nel frattempo, si sono aperte varie ipotesi su quale possa essere il suo futuro televisivo, una tra tutte la partecipazione comedi, la quale sembra prendere luce nelle ultime ore.Secondo il portale Dagospia,saràdella nuova edizione di, in partenza il prossimo 18 settembre alle 14:10 su Canale5. Varie le novità del talent, infatti oltre alla presenza del ballerino siciliano, ritroveremo confermato il resto dei ...

