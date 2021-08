Alessandra Clemente si è dimessa | dopo 8 anni non è più assessora

(Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –ha presentato le proprie dimissioni da assessore comunale. L’ha fatto con una nota inviata al sindaco Luigi de Magistris all’indomani dell’avvio del cantiere che finalmente,oltre un anno, dovrà riaprire al traffico la galleria Vittoria. “Termina oggi la mia esperienza da assessore comunale – si legge nella nota della, fino ad oggie candidata a sindaco – Negli ultimi ottoho svolto questo ruolo con tenacia, passione e abnegazione, non lesinando tempo ed energie in nome del mandato che mi è stato ...

