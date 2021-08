A Wuhan torna l'incubo contagi, la variante Delta avanza: test di massa e nuove strette (Di martedì 3 agosto 2021) L'incubo del Covid riappare a Wuhan dopo un anno di assenza, ultima spia d'allarme in una Cina che sta vivendo il peggiore ritorno del virus , diffusosi in 15 province (12 con la variante Delta) e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 agosto 2021) L'del Covid riappare adopo un anno di assenza, ultima spia d'allarme in una Cina che sta vivendo il peggiore ritorno del virus , diffusosi in 15 province (12 con la) e ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, torna il lockdown in un’area di Wuhan. Le autorità locali: “Solo ingressi, zero uscite e zero assembramenti” - Corriere : Wuhan torna l’allarme Covid: tamponi agli 11 milioni di abitanti - Agenzia_Italia : Torna lo spettro del covid, Wuhan testa tutti i residenti - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Covid, torna il lockdown in un’area di Wuhan. Le autorità locali: “Solo ingressi, zero uscite e zero assembramenti” ht… - PPColasanti : RT @fattoquotidiano: Covid, torna il lockdown in un’area di Wuhan. Le autorità locali: “Solo ingressi, zero uscite e zero assembramenti” ht… -