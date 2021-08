Vettel contro Orban, al Gp d’Ungheria indossa la maglietta pro Lgbt: “Sostengo chi soffre, squalificatemi” (Di lunedì 2 agosto 2021) Al Gp di Ungheria di Formula 1 il pilota tedesco Sebastian Vettel ha lanciato un chiaro messaggio di protesta contro la legge anti-Lgbt voluta dal presidente ungherese Viktor Orban presentandosi con una mascherina con i colori dell’arcobaleno e una maglietta uguale con la scritta “Same Love” durante la cerimonia dell’inno ungherese pre-gara. Il regolamento del Gran Premio vieta di mostrare simboli politici o ideologici durante il pre-gara, ma il pilota Aston Martin non si scusa ed è pronto a ricevere qualsiasi sanzione. “Allora squalificatemi” è la risposta che Vettel ha ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 agosto 2021) Al Gp di Ungheria di Formula 1 il pilota tedesco Sebastianha lanciato un chiaro messaggio di protestala legge anti-voluta dal presidente ungherese Viktorpresentandosi con una mascherina con i colori dell’arcobaleno e unauguale con la scritta “Same Love” durante la cerimonia dell’inno ungherese pre-gara. Il regolamento del Gran Premio vieta di mostrare simboli politici o ideologici durante il pre-gara, ma il pilota Aston Martin non si scusa ed è pronto a ricevere qualsiasi sanzione. “Allora” è la risposta cheha ...

