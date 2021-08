Uomini e Donne, Valentina Pivati indecisa sul nome da dare alla sua bimba apre un sondaggio sui social (Di lunedì 2 agosto 2021) È questo un momento molto emozionante della vita di Valentina Privati. Sicuramente la ricorderete alla corte del tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro, ma da allora sono passati alcuni anni e Valentina ha cambiato totalmente vita. La ragazza, infatti, dopo la rottura con Mariano avvenuta dopo soli pochi mesi di relazione, è tornata single per lungo tempo finché non è arrivato il suo attuale compagno, Andrea Concato. Dopo tre anni di relazione, iniziata a fine 2018, Valentina ha da poco annunciato la sua prima gravidanza. Emozionatissima, la Pivati sta raccontano ... Leggi su isaechia (Di lunedì 2 agosto 2021) È questo un momento molto emozionante della vita diPrivati. Sicuramente la ricorderetecorte del tronista diMariano Catanzaro, ma da allora sono passati alcuni anni eha cambiato totalmente vita. La ragazza, infatti, dopo la rottura con Mariano avvenuta dopo soli pochi mesi di relazione, è tornata single per lungo tempo finché non è arrivato il suo attuale compagno, Andrea Concato. Dopo tre anni di relazione, iniziata a fine 2018,ha da poco annunciato la sua prima gravidanza. Emozionatissima, lasta raccontano ...

