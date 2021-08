Un Posto al Sole va in vacanza: ecco quando la soap tornerà in onda (Di lunedì 2 agosto 2021) È il momento delle meritate vacanze estive per i protagonisti di Un Posto al Sole , la storica soap Rai made in Naples. I fan però non devono temere: si tratta di una parentesi molto breve. Upas, ... Leggi su napolitoday (Di lunedì 2 agosto 2021) È il momento delle meritate vacanze estive per i protagonisti di Unal, la storicaRai made in Naples. I fan però non devono temere: si tratta di una parentesi molto breve. Upas, ...

Advertising

Nicola11145604 : @Atrebor78 Era meglio riesumare un posto al sole d'estate, so che è una affermazione forte - rb3new : RT @jeperego: Mai vista un'estate così senza sole. Datemi un posto da corrispondente in un'isola dove il termometro da luglio a settembre… - POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 3 agosto: Patrizio aiuta Vittorio a schiarirsi le idee - ASleeperCell : RT @Robylodger: Un posto ci sarà Per questa solitudine Perché mi sento così inutile Davanti alla realtà Un posto ci sarà Fatto di lava e so… - vevuva : ora posto il mio glow up attenti a non esser accecati dal sole cioè io ???? -