Tragedia sulle spiagge italiane: a pochi minuti l'uno dall'altro due interventi

I due interventi si sono resi necessari a pochi minuti l'uno dall'altro. Un uomo di 70 anni e un turista di 51 sono stati colti da malore improvviso. Immediato l'intervento dei sanitari sul posto che non hanno però potuto fare nulla per salvare loro la vita. Doppia Tragedia nella mattinata di ieri a Bibione intorno alle 11.30 Il primo intervento Un primo intervento per i sanitari della località balneare, decollati con l'elicottero, si è reso necessario per soccorrere un uomo di 70 anni in vacanza, che ha accusato un malore mentre nuotava a pochi metri dalla riva. Nonostante la rapidità ...

