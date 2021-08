Stefania Orlando su Tommaso Zorzi | ”C’è un bel legame tra di noi”

(Di lunedì 2 agosto 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip 5,avevano costruito un bellissimo rapporto. Durante un’intervista, la showgirl riguardo il suo rapporto conha rivelato che all’esterno della casa si è evoluto in positivo. Trae Tommy c’è un feeling speciale, ma a causa delle distanza fanno fatica a vedersi con costanza.parla dell’amicizia che la lega adurante un’intervista ...

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

In che rapporti sono Stefania Orlando e Tommaso Zorzi? La famosa conduttrice tv, showgirl e cantante ne ha parlato al settimanale Vero. Tra il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e la sua ex coinquilina della Casa più ...Ha esordito così la parlamentare Pd aquilana, Stefania Pezzopane, nella conferenza stampa che si è ... 'Oltre alla preziosa risposta che il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha dato in diretta al ...