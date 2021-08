SIT | aggiornamento sul buy- back

(Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – SIT ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’assemblea degli azionisti il 29 aprile 2021 ed avviato in pari data, tra il 26 e il 30 luglio 2021, ha acquistato 10.853 azioni ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 8,5515 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 92.809,23 euro. A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 30 luglio, un totale di 447.823 azioni proprie, pari all’1,7908% del capitale sociale. A Milano, oggi, piccolo passo in avanti per SIT, che porta a casa un timido +0,23%.

