Pulizia, igiene e parcheggi Questo manca nel quartiere Carmine (Di lunedì 2 agosto 2021) Assenza di parcheggi ed una maggiore cura dell’igiene urbana. Sono queste, due delle problematiche, che vorrebbero vedere finalmente risolte, i commercianti del popoloso quartiere Carmine. Sono tantissimi gli esercizi commerciali, che contribuiscono rendere vivo e vitale il quartiere ubicato a pochi passi dal centro cittadino. Ma quali sono i problemi di Questo rione? Cosa potrebbe migliorare l’amministrazione e il futuro sindaco, che si insedierà ad ottobre? «La cosa fondamentale è la Pulizia, soprattutto in quest’ultimo periodo. La mattina ci troviamo di tutto. Non c’è ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 2 agosto 2021) Assenza died una maggiore cura dell’urbana. Sono queste, due delle problematiche, che vorrebbero vedere finalmente risolte, i commercianti del popoloso. Sono tantissimi gli esercizi commerciali, che contribuiscono rendere vivo e vitale ilubicato a pochi passi dal centro cittadino. Ma quali sono i problemi dirione? Cosa potrebbe migliorare l’amministrazione e il futuro sindaco, che si insedierà ad ottobre? «La cosa fondamentale è la, soprattutto in quest’ultimo periodo. La mattina ci troviamo di tutto. Non c’è ...

Advertising

cheaterbag : RT wireditalia 'Con tre modalità d'usoin base al tipo di pelo dell'animale e lame in ceramiche protettive, DogCare… - wireditalia : Con tre modalità d'usoin base al tipo di pelo dell'animale e lame in ceramiche protettive, DogCare Trimmer è una so… - SamaRosa70 : @Gigadesires Immagino il magnifico stile di vita, igiene e pulizia di quei posti.Sbaglio o c'è il dengue che purtroppo fa la sua parte? - LanataSilvio : @erreelleci @GuidoCrosetto Pulizia e igiene, a bordo come a terra, sono una delle monomanie piú folli della Marina,… - merkle_id : @CarrefourItalia è questo il livello di pulizia e igiene dei vostri banconi in vincenzo monti? è quello di cui vi v… -