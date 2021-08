Picchia la compagna e le aizza contro il cane: arrestato (Di lunedì 2 agosto 2021) Un giovane è stato arrestato a Firenze dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. All'arrivo dei carabinieri (allertati dalla segnalazione di una lite in strada) la compagna dell'uomo ... Leggi su lanazione (Di lunedì 2 agosto 2021) Un giovane è statoa Firenze dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. All'arrivo dei carabinieri (allertati dalla segnalazione di una lite in strada) ladell'uomo ...

