Petrolio: chiude in calo a New York a 71,15 dollari

Chiusura in netto calo per il Petrolio a New York scambiato a 71,15 dollari al barile ( - 3,79%). 

2 agosto 2021

