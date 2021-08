Olimpiadi: Ferrari, ‘Biles ha fatto bene a preservare salute, non deve dimostrare nulla’ (Di lunedì 2 agosto 2021) Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) – “Simone Biles? Spero che quando rientrerà a casa con calma e serenità possa ritrovare i suoi tempi in volo perchè quando ti perdi in aria è molto pericoloso non sai come atterri. Ha fatto bene a preservare la sua salute. Farà la trave? Penso che la faccia perchè la parte sulla trave non sia per lei un grosso problema w magari avrà semplificato l’uscita. Quindi spero che riesca a fare la sua trave con serenità, non deve dimostrare niente a nessuno, le cose le sa fare e tutti tifano per lei”. Lo ha detto l’azzurra Vanessa Ferrari dopo la conquista ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 agosto 2021) Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) – “Simone Biles? Spero che quando rientrerà a casa con calma e serenità possa ritrovare i suoi tempi in volo perchè quando ti perdi in aria è molto pericoloso non sai come atterri. Hala sua. Farà la trave? Penso che la faccia perchè la parte sulla trave non sia per lei un grosso problema w magari avrà semplificato l’uscita. Quindi spero che riesca a fare la sua trave con serenità, nonniente a nessuno, le cose le sa fare e tutti tifano per lei”. Lo ha detto l’azzurra Vanessadopo la conquista ...

Advertising

Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - SkyTG24 : Medaglia d'argento per Vanessa #Ferrari nella finale di corpo libero di #ginnasticaartistica a #Tokyo2020 ??… - Agenzia_Ansa : Vanessa Ferrari medaglia d'argento nel corpo libero di ginnastica - Olimpiadi Tokyo 2020 - - Biagia93 : RT @ilpost: Vanessa Ferrari ha vinto la medaglia d’argento nel corpo libero - Stefycr7T : RT @sportmediaset: #Ferrari d'argento nel corpo libero: 'Dedico la medaglia a chi ha creduto in me'. #SportMediaset -