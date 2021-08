«Masticando Km di Rumore» | la vita è un tour per Massimo Giacon

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 3 agosto 2021) C’è chi i decibel li misura in dB, e chi invece li misura in km: quelli percorsi per inseguire le proprie star musicali in giro per teatri, arene e palasport. Per referenze, citofonare. Storyteller «indie» con una fedina penale che comprende, tra l’altro, «Frigidaire», «Linus» o «XL – Repubblica». Ma anche illustratore puro per «Elle» e «Glamour». E ironico nipotino di Ettore Sottsass con esperienza nel design d’interni per Alessi. E complice di autori blasonati come Tiziano Scarpa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.